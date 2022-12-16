Выселить кабанов на 30-й километр

В Гатчинском районе буферная зона создана вокруг промышленного свиноводческого предприятия «Пламя» и коллективного фермерского хозяйства в Сяськелево, где больше 8000 поголовья. Как рассказал главный специалист учреждения «Леноблохота» Александр Данилов, изначально радиус буферной зоны вокруг племенного завода составлял 10 км. Это – полоса, свободная от содержания свиней в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. А также от диких сородичей домашних свиней.

- В 10-километровой зоне мы убрали все кормушки для дикого кабана, все подкормочные площадки и довели численность кабана в Гатчинском районе до плотности менее 0,25 особи на 1000 га.

- То есть один кабан – на четыре гектара?

- Да. Теперь мы работаем над созданием 30-километровой буферной зоны вокруг свиноводческого комплекса. Также убираем все кормушки, еженедельно проводим обследование территории на предмет наличия следов жизнедеятельности кабана, павших животных. Егеря совершают обход чаще. В работе используем также квадрокоптер и вертолет.

- Находили больных или павших животных?

- Нет и, к счастью, пока случаев африканской чумы свиней в Ленинградской области не зарегистрировано. Но опасность очень велика, в случае заражения сельское хозяйство региона понесет колоссальные убытки, поэтому профилактике уделяется большое внимание.

Кроме того, уже несколько лет ведется двухсезонная вакцинация диких плотоядных против бешенства. По всему району мы раскладываем приманки с вакциной. Основную массу приманок размещаем рядом с полигоном бытовых отходов в Новом Свете, поскольку там большая концентрация лисицы, енотовидной собаки. Кроме этого, приманки раскладывают наши охотники и егеря во время обхода весной и осенью.

При законной добыче диких плотоядных – лисицы, енотовидной собаки, волка – определенное количество черепов сдается на пробы. После исследований становится понятно, насколько эта работа эффективна, какой процент зверей вакцинирован.

- И результат есть?

- Результат есть. Эта работа ведется на протяжении многих лет по всей Ленобласти. Приманок выкладывается много, и какая-то часть зверей определенно вакцинируется.

- Охота на кабана сейчас идет?

- Любительская охота на кабана продолжается и будет проходить до 28 февраля. Но, поскольку численность кабанов маленькая, добыча по сравнению с прошлыми годами упала. Охотники добывают одного-двух кабанов в неделю, и все добытые кабаны исследуются на предмет африканской чумы свиней. Пока результат отрицательный.

…6 декабря состоялось заседание противоэпизоотической комиссии при администрации Гатчинского района. По решению комиссии мероприятия по предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней, а также высокопатогенного гриппа птиц и бешенства будут продолжены. Будет вестись постоянное наблюдение в охотничьих угодьях – с целью выявления трупов диких и домашних свиней и птицы, несанкционированных свалок. Продолжится работа по снижению численности и миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты – до показателя плотности популяции не более четверти кабана на тысячу гектаров. В случае обнаружения следов диких кабанов в буферной зоне вокруг племзавода «Пламя» и коллективного фермерского хозяйства в Сяськелево будет произведен 100% отстрел кабанов.

Промышленным свиноводческим предприятиям Ленобласти рекомендовано не засевать поля кормовыми культурами ближе, чем на 30 км от ограждения свинофермы. Если это невозможно, по периметру полей следует использовать ограждающие конструкции: шумовые сигналы и электропастухов, чтобы исключить свободный доступ диких животных.

Екатерина Дзюба