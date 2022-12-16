Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Жители пожаловались на автобус Гатчина - Волосово

Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии.

Рубрики:  Общество

Просим обратить внимание на неудовлетворительное состояние автобуса № 524Г, следующего по маршруту Волосово – Гатчина.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Маршрут № 524Г, соединяющий Гатчину (Варшавский вокзал) с Волосово обслуживается ООО «Вест-Сервис» по государственному контракту. Обслуживание идет двумя автобусами большого класса, ежедневно выполняется 18 рейсов.  Для оперативного реагирования и принятия необходимых мер в случае возникновения ситуаций, указывающих на неудовлетворительное качество работы маршрута № 524Г, можно обращаться в единый̆ контактный̆ центр компании по телефону 8(812) 309-10-10.