Жители пожаловались на автобус Гатчина - Волосово
Ответы на вопросы, поступившие Губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии.
Рубрики: Общество
Просим обратить внимание на неудовлетворительное состояние автобуса № 524Г, следующего по маршруту Волосово – Гатчина.
Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.
Маршрут № 524Г, соединяющий Гатчину (Варшавский вокзал) с Волосово обслуживается ООО «Вест-Сервис» по государственному контракту. Обслуживание идет двумя автобусами большого класса, ежедневно выполняется 18 рейсов. Для оперативного реагирования и принятия необходимых мер в случае возникновения ситуаций, указывающих на неудовлетворительное качество работы маршрута № 524Г, можно обращаться в единый̆ контактный̆ центр компании по телефону 8(812) 309-10-10.
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