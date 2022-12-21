Детям Донбасса — от народов Ленобласти

Они собраны в рамках акции «От сердец ушедших отцов», которую организовал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

На призыв комитета откликнулись порядка десяти национальных организаций — башкиры, марийцы, корейцы, татары, узбеки, Союз русских землячеств Санкт-Петербурга и Ленинградской области и другие. В областной Дом дружбы со всех районов области везли мягкие игрушки и ёлочные украшения, книжки и головоломки, настольные игры и наборы для рукоделия, теплые варежки и носочки — множество разнообразных ярких, добрых подарков. Причем каждый старался с подарком передать частицу своей заботы и тепла, вкладывая в этот дар самые искренние свои пожелания счастья в Новом году.

Инициатором акции, которая прошла в рамках Межнациональной патриотической платформы комитета #Vсе_кто_Zа, стал член Межнацсовета при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров. С его помощью подарки будут доставлены детям погибших бойцов МВД ДНР.