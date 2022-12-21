Институт Пушкина назвал слово года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.

"Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — наследие", — говорится в публикации.

В институте отметили, что в нынешнее непростое время кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, чтобы понимать путь, по которому следует двигаться.

"Неслучайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", — считают авторы.

Они напомнили, что в этом году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров: Петра I, Корнея Чуковского, адмирала Врангеля, Андрея Тарковского, Игоря Северянина.

"Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди", — заключили в институте.

Институт русского языка ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

В прошлом году Институт Пушкина назвал словом года "спутник".





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