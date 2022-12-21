Институт Пушкина назвал слово года
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал «наследие» словом года
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал "наследие" словом года, сообщается на официальной странице учреждения в соцсети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.
"Очень долго все ждали этого момента, и вот он настал! Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — наследие", — говорится в публикации.
В институте отметили, что в нынешнее непростое время кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, чтобы понимать путь, по которому следует двигаться.
"Неслучайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России", — считают авторы.
Они напомнили, что в этом году отмечались юбилеи многих выдающихся государственных деятелей, ученых, художников, писателей, режиссеров: Петра I, Корнея Чуковского, адмирала Врангеля, Андрея Тарковского, Игоря Северянина.
"Мы продолжаем хранить и беречь то наследие, что оставили нам эти великие люди", — заключили в институте.
Институт русского языка ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.
В прошлом году Институт Пушкина назвал словом года "спутник".
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