Продукция фабрики «Узор» - красивая, качественная, радует глаз

- АО «Узор» успешно заканчивает 2022 год, хотя он и не был радужным, и с уверенностью смотрит в новый 2023 год.

В прошедших январе и феврале был резкий скачок цен на сырье, причем, как отечественное, так и импортное. Затем пошли санкции. Конечно, это негативно повлияло на работу предприятия.

Оборудование на фабрике на 90 % импортное, нужны запчасти и расходники. Было трудно, но все нашли, причем, в России и дешевле, просто пришлось проявить смекалку.

Были проблемы с текстильными вспомогательными веществами, но тоже потихоньку ситуация выправилась. Теперь вспоминаем как сон, а тогда была нервотрепка.

С основным сырьем — это нити полиэфирные, проблем нет, кроме скачка цен в начале года. Его основные поставщики в России и Беларуси. С братьями даже легче стало: раньше они гнали в Европу, а нам доставалось по остаточному принципу. А теперь у них санкции, мы друг друга понимаем и идем навстречу.

- Кто сегодня среди крупных заказчиков вашей продукции? С РЖД сотрудничество продолжается?

- В связи со сложившимися обстоятельствами резко изменилась структура заказов, так как некоторые госпрограммы свернуты и деньги перенаправлены. Резко снизились заказы от РЖД и вагоностроителей, но выросли от судостроителей и вагоноремонтников.

- Появились ли заказы для участников специальной военной операции? Все-таки в вашем ассортименте есть и баллистические ткани.

- В связи с началом СВО срочно пришлось отрабатывать определенный ассортимент. Например, баллистические ткани для бронежилетов у нас отработаны, обстреляны с оценкой на «отлично», но изготавливались они из европейских и корейских нитей, российских не хватает. Когда из-за санкций перешли на китайские, честно скажу, помучались, сейчас обстрел уже на «отлично». Но этих заказов было много в начале года, теперь уже работают «лоббисты», и, к великому стыду и печали, наша действительность - протекции, связи и т.д. В срочном порядке совместно с белорусами (они дали нить специальную) отработали верх - чехол на бронежилет. Проходим испытания, что будет - жизнь покажет.

Отработали и производим линейку камуфляжных тканей и маскировочных сетей.

Мы и вне рамок производственной деятельности стараемся помочь участникам СВО. Из нашей продукции собрали для них наборы, также сотрудники самостоятельно помогают собрать нужные вещи. Наборы передали сообществу «Солидарная Вырица».

- По итогам года объем производства удастся сохранить?

- В этом году мы при всей сложности за 11 месяцев выросли на 20% в объеме производства. В коммерческих подразделениях есть небольшое падение, причина - конкуренция и обнищание народа.

За прошедший год провели огромную модернизацию производства. Теперь все производство под одной крышей, что позволило сократить издержки, повысить производительность труда и высвободить 2500 кв. метров производственных помещений, которые пока пустуют, но применение найдем.

Заканчиваем ремонт блока складов, это тоже позволит сократить издержки, все материальные ценности будут под одной крышей.

А еще замахнулись и уже начали ремонт здания аптеки в Вырице на Коммунальном проспекте, дом 5. Музей с территории предприятия будет вынесен туда, и все желающие смогут посещать его. Это дорогое, затратное мероприятие. А еще это важный социальный проект для расширения кругозора детей и понимания прошлого взрослыми.

- У вас создан замечательный музей, собраны уникальные экспонаты. Когда планируете открыть его на новом месте?

- Планируем успеть к 9 мая 2023 года.

- Какая ситуация с кадрами – приходит молодежь на фабрику?

- Кадровой политике уделяем максимум внимания, но если с ИТР и служащими комплект, то со специалистами на производстве ощущается напряжение. Молодежь к нам не идет, так как работа тяжелая. С другой стороны, у нас достойная заработная плата, средняя по предприятию - порядка 60 тысяч рублей. Два раза за год повышали зарплату основным профессиям. А еще у нас достойный соцпакет. Есть развозка на работу и с работы. Бесплатное питание в прекрасной столовой, как говорят наши гости - у нас ресторанное меню. К знаменательным датам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День текстильщика, День рождения фабрики и к персональным юбилеям всем сотрудникам, в зависимости от стажа работы, начисляется премия на специальные внутренние карты предприятия, которые можно отоварить в наших подразделениях, при этом скидка на все услуги 10% от прайса. У нас есть магазин «Продукты», аптека, салон красоты, медицинский центр, торговый центр с нашей фирменной продукцией.

- Традиционно каждый год вы заранее начинаете готовиться к Новому году, разрабатываете новинки. Чем радуете покупателей в эти дни?

- К новогодним праздникам мы из года в год разрабатываем новый ассортимент, чтобы порадовать потребителя. Все красивое, качественное, радует глаз. А главное, доступно по цене. В этом заслуга всего коллектива, но хочется особо отметить художника Марию Пусякову и инженера Константина Родионова, их вклад неоспорим.

Новый год встречаем с оптимизмом, потому что иначе нельзя, да и мы сами не можем по-другому.

- Поздравляем ваш дружный коллектив с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, семейного благополучия, мира и добра! И пусть сбудется все задуманное у вас, как у руководителя.

Беседовала Елена Суралёва

Магазины торговой сети «Узор» расположены в поселке Вырица - Коммунальный проспект, д. 5, ул. Оредежская, д. 2, а также в Санкт-Петербурге - пр. Пятилеток, д. 9, кор. 1 (ст. метро «Проспект Большевиков»). Также есть возможность заказать товары в интернет-магазине на сайте фабрики.