Ансамбль «Феникс», с первой пятилеткой!

Было много зажигательных и красивых танцев – народных, детских, классических, артисты радовали публику прекрасными выступлениями и яркими костюмами. Концерт прошел при полном аншлаге – зрительный зал с трудом вместил всех желающих.

Глава администрации г. Коммунара Вера Пыжова поздравила танцевальный коллектив и вручила художественному руководителю «Феникса» Юлии Галюковой подарок – денежный сертификат.

За свое первое пятилетие ансамбль достиг высоких результатов и успел завоевать себе имя – прежде всего, благодаря молодым талантливым педагогам, продолжившим лучшие традиции хореографического отделения Коммунаровской школы искусств.

- Наша школа приближается к своему 50-летию: полувековой юбилей будет отмечаться в 2025 году, – рассказывает директор Коммунаровской школы искусств Елена Церр. – Хореографическое отделение в школе открылось к 80-м годам под руководством Ольги Александровны Горбуновой (сейчас она ведет сектор хореографии в Доме народного творчества комитета по культуре Ленинградской области). Первый хореографический ансамбль организовался давно – ему придумали веселое название «Рукавичка». А потом в школу вернулась наша ученица – Юлия Галюкова, и появился «Феникс».

…Название символизирует постоянное обновление и неиссякаемый творческий потенциал коллектива. Художественный руководитель ансамбля «Феникс» Юлия Галюкова – выпускница хореографического отделения Коммунаровской школы искусств. Она окончила Ленинградский областной колледж культуры и искусств, университет им. Лесгафта и вернулась в родную Коммунаровскую школу в качестве преподавателя хореографии – вместе с супругом, выпускником хореографического отделения Одесского университета.

Юлия и Андрей Галюковы вдвоем работают с танцевальным ансамблем «Феникс», и только за три года коллектив стал лауреатом более 80 конкурсов разного уровня. «Феникс» – постоянный участник областных и всероссийских конкурсов: в Великом Устюге, в Петербурге, Казани, Волгограде. Как признается Елена Церр, танцевальный ансамбль – гордость Коммунаровской школы искусств.

- В нашей школе – нестареющий коллектив, – говорит Елена Рустамовна. – Потому что наряду с опытными педагогами, которые работают со дня открытия школы, к нам возвращаются наши ученики – на каждое отделение. Хореография – не исключение. Сейчас у нас работают три преподавателя: Наталья Львовна Сузи – одна из основоположниц хореографического отделения и создатель первого ансамбля «Рукавичка», и супруги Галюковы. Воспитанники отделения делятся примерно поровну, чтобы танцевальные ансамбли могли равномерно пополняться. В каждом коллективе – несколько возрастных групп, от шести до 18 лет.

- Какой профиль у хореографического отделения школы?

- Классический. Как основа, начиная с третьего класса, у нас преподается классический танец. Но наибольших успехов наши воспитанники достигают, конечно, в народно-сценических и детских танцах.

- Классический танец – это балет? Пуанты, пачки?

- Да, и, кстати, с приходом молодых преподавателей – Юлии и Андрея Галюковых – классический танец на нашем хореографическом отделении стал подниматься на новый уровень. Девочки действительно встают на пуанты и в балетных пачках демонстрируют отрывки из балетных спектаклей. Наши педагоги готовят к поступлению на хореографическое отделение областного колледжа культуры и искусства.

- Насколько сейчас востребована хореография?

- На хореографическом отделении в школе занимается около сотни человек. Это одно из самых популярных направлений. Но проблема в том, что мы едва помещаемся. Школе нужен большой концертный зал. Тот, который есть сейчас, хорош для музыкальных выступлений, но хореографическое отделение там выступать не может, потому что на сцене – рояли. Поэтому, когда хореография устраивает показательные выступления, стулья для зрителей приходится расставлять по периметру зала, а выступающим выходить на середину.

К счастью, у нашей школы очень хорошие взаимоотношения с Коммунарским домом культуры, и мы проводим свои концерты там. Но общий концерт двух отделений – музыкального и хореографического – не провести и на сцене ДК, поскольку там нет концертного рояля. А перетаскивать рояль из одного здания в другое – сами понимаете, задача не из легких.

- Нет перспективы расширения площади школы?

- Мы провели изыскания, сделали проект пристройки к основному зданию – на 260-280 мест. Там запланирован зал с большой сценой, в проекте все учтено, включая доступную среду для маломобильных граждан. Но, к сожалению, текущая ситуация не позволяет пока приступить к реализации этих планов. Если бы мы могли набирать всех желающих, численность обучающихся в Коммунаровской школе искусств достигла бы тысячи…

Беседовала Екатерина Дзюба