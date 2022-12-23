Новогодний теннис
В воскресенье, 18 декабря, в спортивном зале стадиона «Спартак» прошел традиционный Новогодний турнир по настольному теннису.
Рубрики: Спорт
Победителями турнира стали:
- 1 место в мужском разряде - Александр Жигунов,
- 1 место в женском разряде - Марина Гусарова,
- 1 место в парном разряде - Елена Мартынец и Маджид Худояров.
Информация главного судьи В.М. Полева
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