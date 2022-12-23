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Новогодний теннис

В воскресенье, 18 декабря, в спортивном зале стадиона «Спартак» прошел традиционный Новогодний турнир по настольному теннису.

Рубрики:  Спорт

Победителями турнира стали:

- 1 место в мужском разряде - Александр Жигунов,

- 1 место в женском разряде - Марина Гусарова,

- 1 место в парном разряде - Елена Мартынец и Маджид Худояров.

Информация главного судьи В.М. Полева