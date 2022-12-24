Из Мариуполя — с любовью, болью и надеждой

Уточним, эти фотографии сделали члены Мариупольского фотоклуба и волонтёрской детской фотошколы. Эти люди: и дети, и взрослые находились непосредственно в Мариуполе во время СВО. Хронология кадров - от 24 февраля до настоящего времени. Возраст авторов снимков — от 16 и старше. Фотографии привезла в Гатчину мариупольский фотограф, организатор этих двух творческих объединений Наталия Колда.

«Такие кадры я никогда не снимала...»

Рассказ о гатчинской выставке Наталия начала с фотографий, которые были сделаны в первые дни и недели СВО.

- До момента разрушения моего дома (это же и дом моих родителей) я находилась в Мариуполе, - рассказывает Наталия. - Потом были двадцать два дня ада, как я это называю... За нашим домом находился завод «Азовсталь». Мы постоянно были на линии огня, и очень скоро наш дом стал выглядеть вот так (Наталья показывает на одну из фотографий с руинами многоэтажного дома). Нам удалось выехать из Мариуполя в Россию 17 марта, а 18 марта в наш дом прилетел снаряд. Девятый этаж обрушился на нижние, дом сгорел...

Наталия с трудом сдерживает слёзы. Она говорит, что на выставке представлены не самые тяжёлые фотографии - чтобы не травмировать психику зрителя. Впрочем, для того, чтобы передать ужас, боль, горе, разруху, самые страшные кадры не нужны. Достаточно увидеть то, что есть...

Под некоторыми фотографиями есть стихи (да, Наталия Колда — ещё и поэт).

- Иногда трудно объяснить, что изображено на фотографии, - говорит она. - Вот это, например, не просто халабуда какая-то, а кухня, в которой мы готовили пищу. Под постоянным обстрелом. Такие кухни были у каждого подъезда. Из них очень многие не возвращались... Хлеба у нас не было. Мы безумно хотели хлеба. Мы ели по две ложки каши в день. Мужчины ловили голубей, женщины ощипывали их и готовили. Кто-то набирался смелости, вскрывал магазин, брал там продукты. Я сказала, что я этого делать не буду: как Бог даст, так и будет. Если у кого-то была мука, мы смешивали ее с водой и пекли лепешки.

На выставке есть фотографии с животными. Кошки, собаки...

- Вот эту фотографию с чёрным котом сделала я, - рассказывает Наталия. - Для меня она — одна из самых тяжёлых. Кот обгоревший, с отстреленным ухом и жутко перепуганным взглядом... Страшно было всем, не только людям, но и животным. Животные пугались обстрелов, убегали, терялись, погибали. Некоторых бросали люди, выезжая из города. Но те, кто оставался, помогали животным, чем могли. Люди сами голодали, но делились с собаками и кошками буквально последним куском хлеба.

…На этом снимке - «водная тропа». Воды не было. У кого-то были колодцы. У нас не было, и мы пили речную воду. Я ходила под обстрелом к реке с баклажкой, набирала воды. Люди собирали дождевую воду, процеживали, кипятили. Многие заболевали, конечно... Потом мы нашли колодец с технической водой — это было всё-таки лучше, чем вода из реки.

…Вот эта фотография называется «Хранитель дома». Это была целая история. Когда был разрушен его дом, этот пожилой мужчина не ушёл из него. Когда город начали восстанавливать, как только к этому дому приходили любые люди, он говорил им: «Вы пришли восстанавливать мой дом? Я его охраняю».

...Вот один из подвалов, где прятались люди. Отопления не было нигде, и в домах температура была как на улице. А в подвале было еще холоднее... Люди делали импровизированные лежанки, сносили сюда все вещи и спали, прижавшись друг к другу.

...А на этой фотографии — ребёнок с чашкой чая. Для детей выпить обычный горячий чай было огромной радостью.

Сердце моё - Мариуполь

- Город сейчас в основном выглядит вот так, - Наталия показывает фото с очередными руинами. - Он разбит на 85-90 процентов, это — официальная цифра. Тем не менее, наша выставка называется «Мариуполь: жить, несмотря ни на что». Мы не упали духом. Как только у меня появилась возможность вернуться в город, я это сделала. Это мой родной город. Мариуполь — это моё сердце.

...Мы начали смотреть выставку с самых печальных кадров, а сейчас перейдём к снимкам, которые показывают, как город возвращается к жизни. Сейчас люди, несмотря ни на что, продолжают жить, восстанавливаться и поднимать город. И наша детвора все равно играет в футбол, катается на качелях. Дети все равно остаются детьми.

Вернувшись в Мариуполь в конце июля, Наталия Колда занялась созданием фотоклуба. Он открылся 4 сентября. Сначала в нём было всего два человека, сейчас - уже 36. Среди них есть и подростки — ученики мариупольского лицея. Сейчас Наталия занимается организацией и развитием детской волонтёрской фотошколы, в которой будут бесплатно обучаться дети от 8 до 14 лет.

- Одна из целей и нашего фотоклуба, и фотошколы — увести детей от негатива, переключить их внимание на то, что даёт надежду, - говорит Наталия. - Они все травмированы. Мы, взрослые, травмированы, а что говорить о детях... Мы хотим научить их видеть красоту в нашем городе. А она есть, она осталась...

Когда фотоклуб только начинал свою работу, там абсолютно ничего не было — ни техники, ни оборудования, ни помещения. Зато было огромное желание. Наталия Колда обратилась к фотосообществу в интернете с просьбой поддержать её подопечных. И люди откликнулись! Посылки с фототехникой стали приходить со всей России.

- Да, многие фотоаппараты были старыми, но это были настоящие зеркальные фотоаппараты! - говорит Наталия. - Когда мы нашим девчонкам дали эти аппараты, вы бы видели их глаза! Вы бы видели, с каким трепетом они брали их в руки и начинали работать!

Недавно Мариупольский фотоклуб запустил новый важный проект - «Семейный фотоальбом». Задача - помочь своим землякам создать новые семейные альбомы, взамен тех, которые были утрачены во время боевых действий. В рамках проекта фотографы проводят бесплатные семейные фотосессии для всех желающих.

- Мы понимаем, что сгоревшие архивы восстановить невозможно, но сделать новые семейные фотографии — в наших силах, - говорит Наталия.

«Людям надо помочь начать жить»

Одной из тех, кто откликнулся на призыв мариупольских фотографов, была жительница Гатчины Анна Никонорова - гатчинский фотограф, организатор фотоклуба в Гатчинской Школе третьего возраста. Она же выступила в роли организатора выставки, объединив множество гатчинцев ради этого благотворительного проекта.

- Мариупольский фотоклуб, который организовала Наталья Колда, я нашла случайно на просторах интернета, - рассказывает Анна. - Я вышла на них и спросила, чем можно помочь. Нужда была в старой фототехнике, в программах по обучению фотографии детей. Мы бросили клич, стали собирать фототехнику. Выяснилось, что мы уже не первые, что многие фотографы по всей России занимаются тем же... Мы собрали свои посылки, отправили, познакомились, стали общаться. Чем больше мы общались, тем больше я понимала, что этого мало. Людям надо помочь начать жить в новых условиях после всего, что они пережили... Поскольку у меня уже был опыт проведения выставок, и я знаю, как они важны для фотографов, я предложила организовать выставку работ Мариупольского фотоклуба в Гатчине. И город откликнулся на этот призыв! Мы начали сбор средств в интернете. А потом кто-то предложил провести благотворительную фотосессию. Помещение для этого предоставил духовно-просветительский центр Покровского собора.

Первой к проекту присоединилась замечательный гатчинский фотограф Ольга Фирсова. Она привезла из своей фотостудии «По душе» технику, свет, аксессуары, помогла организовать и провести съёмки...

Благотворительная новогодняя фотосессия прошла в Гатчине 10 декабря. Съёмки для всех желающих проводили фотомастера Анна Никонорова, Ольга Фирсова, Юлия Иренкова, Екатерина Алексеева.

- Желающих сфотографироваться было очень много, - говорит Анна. - Но приносили деньги и просто так — по пятьдесят, сто, пятьсот рублей. Какие-то незнакомые люди пересылали деньги из других городов... Когда Наташа приехала в Гатчину, я ей сказала: «Ты понимаешь, что ты сделала? Ты объединила фотографов всей России!»

Все вырученные на фотосессии средства пошли на организацию фотовыставки. А люди продолжали помогать. Так, например, огромную скидку на печать фотографии предоставил гатчинский фотосалон «SLS Photo».

«Человеческие души — это очень важно!»

- Цель этой выставки — показать не то, как нам тяжело, а то, что мы не остановились, мы живём дальше, - говорит Наталия Колда. - Мы хотим донести до людей, что важны не только политика, не только война. Человеческие души — это тоже очень важно. И ещё очень важно, чтобы такие объединения, как наш фотоклуб, могли помочь детям поскорее забыть ужасы войны.

- Выставка просто замечательная, - говорит настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в поселке Карташевская, протоиерей Николай Груздев, который пришёл на открытие выставки. - Огромная благодарность её устроителям, Наталии Колде, которая всё это организовала. Эта выставка очень нужна, потому что сейчас для многих людей войны как бы не существует. Они живут так, будто бы в мире ничего не происходит: у нас все прекрасно, живем мирно, а если где-то что-то и случается, то нас это не касается... А эта выставка показывает, что война есть, и она очень серьёзная, очень грозная, но при этом и крайне необходимая...

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Устроители выставки благодарят всех, кто помог ее организовать - старосту Покровского собора Геннадия Богданова, гатчинского депутата Сергея Павлова, фотографов Ольгу Фирсову, Екатерину Алексееву, Юлию Иренкову, фотосалон «SLS Photo» в Гатчине.

Ближе познакомиться с деятельностью мариупольских фотографов и поддержать их инициативы можно на страничке ВКонтакте «Мариупольский фотоклуб» (https://vk.com/public216145386).

Фотовыставка «Мариуполь – жить, несмотря ни на что» продлится в духовно-просветительском центре Покровского собора Гатчины до конца декабря. Адрес: ул. Красная, дом 1Б. Вход свободный.

Юлия Лысанюк