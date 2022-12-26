В усадьбе Демидовых воссоздадут последний бой Отечественной войны 1812 года

Гатчинские и петербургские военно-исторические клубы воссоздадут один из эпизодов последних боёв Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы России.

Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый манифест Александра I «Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года».

Начало в 12:00.

Фотографии Алексея Госса