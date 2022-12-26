В усадьбе Демидовых воссоздадут последний бой Отечественной войны 1812 года
7 января в усадьбе Демидовых в Тайцах пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест», приуроченная 210-летию окончания Отечественной войны 1812-го года.
Рубрики: Общество
Гатчинские и петербургские военно-исторические клубы воссоздадут один из эпизодов последних боёв Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы России.
Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый манифест Александра I «Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и окончании Отечественной войны 1812 года».
Начало в 12:00.
Фотографии Алексея Госса
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