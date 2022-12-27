Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Телефон единой службы «122» за два года принял более 107 миллионов звонков

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подвёл итоги двухлетней работы федеральной горячей линии «122». С ее помощью россияне получали актуальную информацию по теме коронавируса и частичной мобилизации.

Рубрики:  Общество

Горячая телефонная линия «122» была создана по поручению Президента России Владимира Путина в 2020 году.

 «На единую службу «122» поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «Омикроном». С начала частичной мобилизации по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры «122» и ресурсы «Объясняем.рф», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

 Как отмечают в ЦУР Ленобласти, единая горячая линия «122» доказала свою эффективность и в 47 регионе. Только по теме частичной мобилизации в колл-центр поступило более 33 тысяч звонков. Еще одним ключевым источником достоверной информации о проведении частичной мобилизации для граждан стал портал «Объясняем.рф».

 За время существования раздела «Частичная мобилизация» на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн. Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим.

 Для информирования о федеральных мерах поддержки на портале был обновлен навигатор, который позволяет легко найти нужную информацию.