Телефон единой службы «122» за два года принял более 107 миллионов звонков

Горячая телефонная линия «122» была создана по поручению Президента России Владимира Путина в 2020 году.

«На единую службу «122» поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году. Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «Омикроном». С начала частичной мобилизации по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры «122» и ресурсы «Объясняем.рф», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Как отмечают в ЦУР Ленобласти, единая горячая линия «122» доказала свою эффективность и в 47 регионе. Только по теме частичной мобилизации в колл-центр поступило более 33 тысяч звонков. Еще одним ключевым источником достоверной информации о проведении частичной мобилизации для граждан стал портал «Объясняем.рф».

За время существования раздела «Частичная мобилизация» на сайте зафиксировано более 50 млн просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 млн. Наиболее популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим.

Для информирования о федеральных мерах поддержки на портале был обновлен навигатор, который позволяет легко найти нужную информацию.