Гатчинский «Летучий отряд» – в зоне СВО

В середине декабря «Летучий отряд» в составе добровольцев из Гатчинского района под руководством глав администраций Кобринского и Пудомягского поселений – Вячеслава Федорченко и Сергея Якименко – отвез посылки гатчинским военнослужащим в Белгородскую, Запорожскую и Донецкую области.

Груз для отправки собирали всем районом. Дети писали письма нашим военным, поздравительные открытки с Новым годом. Посылки и письма для мобилизованных подготовили ученики и преподаватели Высокоключевой школы, Коммунаровской школы искусств и средней школы № 2, жители Кобринского, Пудомягского, Дружногорского, Большеколпанского, Сиверского, Сяськелевского, Сусанинского и других поселений. Микроавтобусы, отправлявшиеся в поездку, были загружены доверху.

Закупать необходимые вещи, снаряжение и спецсредства помогали предприниматели и предприятия Гатчинского района.

Как рассказал глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко, такие поездки в зону спецоперации проходят раз в две недели:

- Эти поездки у нас поставлены на регулярную основу с начала мобилизации. Мы поддерживаем добровольцев и мобилизованных Гатчинского района. Передаем адресные посылки, привозим ребятам вещи, которые они просят, посылки от родных, от жителей нашего района и все, что сами сочтем нужным.

В этот раз у нас в конвое было восемь микроавтобусов. Транспорт предоставили гатчинские коммерсанты, и, кроме того, вместе с нами поехали добровольцы на своих машинах, чтобы помочь доставить грузы. Помимо Белгородской области, где стоят наши войска, у нас была дополнительная задача: посетить Енакиево и подшефный город Гатчинского района Юнокоммунаровск.

- Поездки на освобожденные территории наш «Летучий отряд» начинал с Мариуполя, – говорит глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. – Соответственно, и в этот раз мы не оставили город – заехали, развезли жителям адресные посылки. С момента нашего последнего приезда там произошли значительные изменения: во многих домах уже есть вода, газ и электричество. Идут строительные и ремонтные работы. Город возрождается.

В июне при выдаче гуманитарной помощи мариупольцам мы познакомились с Александром Васильевичем – коренным жителем города, 1939 года рождения. Он живет на восьмом этаже, дом подвергался обстрелу, лифт не работает. Старик ходит пешком по лестнице, вверх-вниз, ему тяжело, как и всем мариупольцам – без электричества, без газа, без воды. И все-таки он не скрывает своей радости: Александр Васильевич признался, что много лет ждал этого момента, когда Мариуполь вернется в состав России.

…После Мариуполя «Летучий отряд» навестил добровольцев Гатчинского района в Запорожской области, потом в Донецке, оттуда поехали в Енакиево, где встретились с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим, и все вместе отправились в Юнокоммунаровск. В подшефном городе навестили детей в школах и детских садах – всем раздали подарки и поздравили с наступающими праздниками.

Также представители Гатчинского района встретились с добровольцами и мобилизованными из Гатчины и передали им адресные посылки.

- Основная наша задача была – отвезти подарки к Новому году, – говорит Сергей Якименко – Школьники, детсадовцы писали военным письма и открытки. Совет ветеранов собирал подарки. Самое главное для наших ребят в зоне СВО – получить вести из дома, посылку и письмо от родных. От мамы, от жены, от сестры. И люди приносили, а мы все подписывали, укомплектовывали и потом ребятам передавали.

- Как чувствуют себя наши бойцы? Как у них настроение?

- Настроение у ребят боевое. Они передавали всем привет и благодарность за поддержку. Эти детские письма и посылки от земляков очень важны для наших бойцов. Они ждут вестей от близких и просто от наших жителей, им необходимо чувствовать связь со своей малой родиной, – сказал Вячеслав Федорченко. – Так что эта работа ведется не зря, и хочется выразить благодарность всем жителям Гатчинского района за поддержку наших воинов.

Кстати, в поездке мы в очередной раз убедились, что наш народ – удивительный, добрый и отзывчивый. Например, в одном из населенных пунктов в Белгородской области мы узнали, что три семьи организовали пункт питания для военнослужащих и всех проезжающих бойцов кормят домашней пищей, угощают пирожками. И такое отношение к нашим военным вообще характерно для местных жителей.

…За неделю «Летучий отряд» проехал в общей сложности почти шесть тысяч километров. За рулем находились по очереди, отдыхали по два часа в сутки. Но в очередной раз участники поездки поняли главное: их там ждут. В своих загруженных микроавтобусах они привозят не только письма и посылки с нужными вещами – они передают бойцам тепло родных людей, уверенность в нашей поддержке. И в нашей победе.

Екатерина Дзюба