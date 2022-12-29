Ленобласть увеличивает минимальные зарплаты

Трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключено между правительством Ленинградской области, Ленинградской Федерацией Профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2023 году будет повышаться в два этапа. С 1 января 2023 года он составит 16 987 рублей, а с 1 июня 2023 года увеличится до 17 385 рублей. Для сравнения – сегодня размер минимальной заработной платы в регионе составляет 15 950 рублей.

«Это результат работы всех сторон по итогам переговоров. Наша главная общая цель – достойное качество жизни ленинградцев, жителей области. Я благодарен профсоюзам за то, что они достойно отстаивают и защищают права работников, и союзу промышленников за то, что поддержали решения, которые несут дополнительные обязательства для бизнеса. Это непростая совместная работа», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года.

Кроме того, органы власти, работодатели и профсоюзы берут на себя выполнение ежегодных обязательств в рамках подписанного в прошлом году Ленинградского областного трехстороннего соглашения о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022–2024 годы.

Договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2022 год, выполнены.