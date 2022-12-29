Все службы Ленобласти готовы к работе в новогодние праздники

Надежную работу систем жизнеобеспечения обсудили сегодня, 29 декабря, на заседании правительства Ленинградской области.

«Новогодние каникулы для нас — время особой ответственности. Ленобласть входит в топ-5 регионов, где отдыхают жители России на новогодних праздниках, поэтому работа служб усиливается. Обеспечиваем для комфорта жителей и гостей региона надежную работу систем жизнеобеспечения и постоянные дежурства специалистов», — подчеркнул сегодня губернатор Александр Дрозденко на заседании правительства.

Комитет правопорядка и безопасности обеспечит безопасность проведения более 700 праздничных мероприятий. ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» и ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» будут переведены в режим функционирования «Повышенная готовность», подготовлена резервная пожарная техника, созданы запасы горюче-смазочных материалов, пенообразователя и воздушных баллонов. Запланирован усиленный вариант несения дежурства Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и поисково-спасательных отрядов.

Ленинградские коммунальщики проверили котельные, сети и очистные сооружения, обеспечили дежурство аварийных бригад и запас топлива. Эксплуатация объектов жизнеобеспечения проводится в штатном режиме, нормативный запас топлива обеспечен. Подготовлен список ответственных дежурных на праздниках – работников комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, по топливно-энергетическому комплексу, Госжилнадзора. Создан необходимый резерв материальных ресурсов, для устранения аварий и технологических нарушений.

Госжилнадзор направил в управляющие организации требования по обеспечению бесперебойной работы аварийно-диспетчерских служб, содержанию общего имущества, очистке придомовой территории от снега и наледи, оперативного взаимодействия с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Муниципальными образованиями разработаны схемы уборки территорий, составлены маршрутные карты. Количество сотрудников, задействованных при уборке территорий муниципальных образований зимой — 4237 человек.

Комитет по дорожному хозяйству проверил готовность 46 пескобаз и 17 ангаров для приготовления и хранения противогололедных материалов: песка, соли и песко-соляной смеси. Также проверена готовность спецтехники для зимнего содержания дорог. Функционирует круглосуточная диспетчерская служба.

Комитет Ленинградской области по транспорту провел внеплановые проверки технического и санитарного состояния подвижного состава, в том числе на предмет исправности рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования, надлежащей работы системы отопления. Уделено повышенное внимание качеству проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств. Подготовлен резервный подвижной состав для выпуска при сходе с линии основного подвижного состава.

В праздничные дни автобусные маршруты будут работать по расписанию выходного дня. Для пригородных электропоездов устанавливается такой график движения: 31.12.2022 – движение поездов по графику пятницы; с 01.01 по 07.01.2023 – движение поездов по графику субботы; 08.01.2023 – движение поездов по графику воскресенья.

Комитет по социальной защите населения обеспечил в подведомственных учреждениях круглосуточное дежурство ответственных лиц во время всех праздников. Стационарные организации социального обслуживания работают в штатном режиме с учетом сменности сотрудников, комплексные центры социального обслуживания обеспечивают предоставление услуг на дому и в стационарной форме социального обслуживания с временным проживанием, полустационарные отделения осуществляют свою деятельность в зависимости от потребности жителей конкретного района.

В полной готовности к работе ― медики региона. Александр Дрозденко поручил Комитету по здравоохранению региона взять под особый контроль работу скорой помощи, больниц ― с наличием ответственных за бесперебойное оказание медицинской помощи.