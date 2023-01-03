Водные объекты в Ленобласти ― под контролем спасателей

На водных объектах организованы постоянные дежурства. За выходные планируется провести несколько профилактических мероприятий, основная задача которых — разъяснить людям правила поведения на воде в зимнее время и не допустить несчастных случаев на льду водоемов региона и вблизи них.

В настоящее время в муниципальных образованиях Ленинградской области выход на лед водоёмов запрещён, за несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. Согласно закону Ленинградской области «Об административных правонарушениях» выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.

Памятка

При колебании температур повышаются риски нахождения на ледовом покрытии водных объектов ― не везде его толщина и прочность одинаковы, даже на одном водоеме. В связи с этим, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает о соблюдении правил нахождения вблизи водоемов:

1. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния

2. Не игнорируйте запрещающие знаки

3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам

4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед

5. Рыбаки – не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду

6. Не катайтесь на льдинах

В случае, если вы провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений

2. Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения

4. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу

5. Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал

6. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно

7. Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед!