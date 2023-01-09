МФЦ Ленобласти подводят итоги

Более 2 миллионов жителей региона посетили многофункциональные центры Ленинградской области в 2022 году. Около 220 тысяч услуг и мер поддержки были предоставлены предпринимателям, а также тем, кто планирует начать своё дело. При этом более 85 тысяч из них оказаны в сети бизнес-офисов МФЦ.

В уходящем году в областных МФЦ появилось 23 новые услуги. В частности, в МФЦ Ленинградской области можно подать заявления на догазификацию объектов недвижимости, льготы для семей участников СВО, на оформление карты болельщика, оформить топливную карту и многое другое. Во всех филиалах завершен процесс установки криптобиокабин для оформления загранпаспорта нового образца, а также появился сервис по созданию электронного образа документа.

В течение всего года шла работа по расширению спектра услуг удаленных рабочих мест (УРМ), теперь все необходимые услуги можно получить в своем населенном пункте – рядом с домом. Для удобства жителей был оптимизирован режим работы УРМ: они открываются раньше или заканчивают работу позже, а также ведут прием в выходные дни.

Успехи центров госуслуг Ленинградской области были отмечены на высоком уровне: по итогам Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» областные центры выиграли в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект МФЦ» по использованию постаматов для выдачи готовых документов.