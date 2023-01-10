Более 1 млн заявлений на единое пособие на детей подали на Госуслугах

Условия для получения выплаты:

среднедушевой доход семьи не больше регионального прожиточного минимума

имущество членов семьи не превышает установленный перечень

взрослые члены семьи имеют трудовой доход или объективную причину его отсутствия

Единое пособие назначается семьям с детьми и беременным женщинам. Оно включает в себя ряд действующих сейчас выплат:

пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности

выплаты на первого, третьего и последующего ребенка до 3 лет

выплаты на детей от 3 до 7 лет

пособие на детей от 8 до 17 лет

Если вы имеете право на разные выплаты, теперь достаточно подать одну заявку. Размеры выплат, из которых складывается пособие, — 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе. На детей — минимум для ребёнка, на беременных женщин — минимум для трудоспособного населения.