Прописать ребёнка теперь можно онлайн

О сервисе

Раньше оформить прописку ребёнку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребёнка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.

Прописать ребёнка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление.

Для заявления нужны:

паспорта обоих родителей

свидетельство о рождении ребёнка или реквизиты актовой записи

МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придёт в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.