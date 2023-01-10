В футболе только девушки

По итогам группового этапа команда «Ленинградская семья», составленная из мам, к сожалению, закончила своё выступление, остальные шесть коллективов отправились в этап плей-офф.

В 1/4 финала «Сборная ГМР», несмотря на достойную игру, показанную в первый день, совершенно провалила матч против «Союза» (ГМР) и заслужено проиграла 1-4. В другом четвертьфинальном матче СШОР «Ника», напротив, после невыразительных игр в группе, достойно сопротивлялась «Дотам» (Санкт-Петербург), но все же уступила.

В первом полуфинале «Союз» открыл счет, игроки «Альфа-09» (Калининград) бросили все свои силы в атаку, но долгое время не могли забить заветный гол. В середине второго тайма счет все же стал равным, а развязка случилась за 12 секунд до финальной сирены, когда игроку «Альфы-09» удался отменный дальний удар, принесший команде победу и путевку в финал.

Во второй полуфинальной встрече матч был не менее острым. «Малоохтинский колледж» (Санкт-Петербург) львиную долю времени комбинировал и строил свои атаки, но «Доты» грамотно держали оборону, а однажды реализовав контратаку, повели в счете. Студентки, видимо, не были готовы к таком развитию событий и стали часто грубить и зарабатывать предупреждения, при этом игра в атаке у них совершенно расклеилась. Как итог - «Доты» сохранили минимальную победу.

Оба матча за места ознаменовались тем, что у одной из команд силы совершенно закончились. «Союз» проиграл «Малоохтинскому колледжу» по всем статьям 1-6, а калининградские футболистки, пропустив дважды, уже не смогли помешать триумфу «Дотов».

В праздничном конкурсе победила Анастасия Шмелева (Союз). Награда «Лучший тренер турнира» досталась Юлии Селезеновой (Малоохтинский колледж). Лучшим вратарем признана Анастасия Бордюгова (Альфа-09). Лучшим игроком турнира стала Ирина Лобачева (Доты).

По информации Федерации футбола ГМР