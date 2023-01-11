«Ижора-Информ» празднует победу

Шесть коллективов решили отложить празднования, салаты и прочие новогодние заботы в сторону и вспомнить о своей любви к спорту номер один.

По итогам группового этапа напрямую в полуфинал попали «Олимпия» и «Ижора-Информ». В первом четвертьфинальном матче «Сиворицы» спокойно взяли верх над «Терволово». В другой встрече 1/4 финала «Детскосельский» в серии пенальти победили «Верево».

В первом полуфинале «Ижора-Информ» переиграла «Сиворицы» 3-0. Во второй встрече «Олимпия» вела в счете 2-0, пропустила, но все же добыла путевку в финал.

Бронзовые награды «Сиворицы» завоевала, переиграв «Детскосельский» в серии пенальти. И ровно тем же способом «Ижора-Информ» завоевали первое место в турнире, обыграв «Олимпию» по пенальти.

В праздничном конкурсе (одном из самых быстрых в истории) на удивление всех собравшихся победил юный болельщик команды «Десткосельский» - Кирилл Ефимов, который на зависть многим футболистам хладнокровно попал в мини-ворота точным ударом из центра поля.

Лучшим вратарем турнира был признан Виталий Румянцев (Олимпия). Лучшим игроком стал Кирилл Торопов (Ижора-Информ).