Ленобласть и Петербург совместно отметят 80 лет прорыва блокады Ленинграда

Об этом рассказал заместитель Председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Северо-Запад, посвященной юбилею прорыва блокады.

«К юбилею прорыва блокады Ленинграда мы с Санкт-Петербургом подходим в духе хорошего партнерства. Поэтому многие мероприятия, посвященные этой дате, мы организовываем вместе с городом. В Ленинградской области основные мероприятия пройдут в Кировском районе, на месте прорыва блокады. 18 января у музея «Прорыв», состоится акция «На рубеже бессмертия», в которой примут участие ветераны-блокадники. В этот же день во Дворце искусств Ленинградской области музыканты регионального Симфонического оркестра исполнят оперу Александра Чайковского «Рубеж»», — рассказал Владимир Цой.

Традиционно в январе пройдут акции «Свеча памяти» и спортивные мероприятия, такие как легкоатлетический марафон «Дорога жизни» и футбольный матч между командами администраций Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Ленинградские областные театры также представят постановки, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Адресную помощь ветеранам и людям пожилого возраста по очистке придомовых территорий от снега окажут областные волонтеры с января до окончания зимнего сезона.