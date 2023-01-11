Ленобласти — новые комфортные автобусы

«В 2022 году в Ленинградской области было выдано субсидий на газовые автобусы на 41 миллион рублей, на низкопольные автобусы – 36 миллионов рублей. В 2023 году в рамках госпрограмм на низкопольные и газомоторные автобусы будет выделено порядка 120 млн рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей», ― рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Субсидии выделяются на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ (метан). Государственной программой «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2023 году предусмотрено 65 миллионов рублей, по государственной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» – 57 миллионов рублей.

В 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.