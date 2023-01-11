Проект «Наш веселый огород» из Гатчины получит федеральный грант
Победителем третьего этапа федерального конкурса «Добрый огород», который проводит Общественная палата РФ, стал проект «Наш веселый огород» из Гатчины.
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Это совместная работа Гатчинского реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Дарина» и гатчинской «Школы третьего возраста». С 2020 года дети и пенсионеры высаживают овощи, цветы, кустарники. Задача сада — ввести детей в мир природы, сформировать знания о ее объектах и явлениях, воспитывать способность видеть красоту природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней.
Общественная палата РФ поблагодарила администрацию Ленинградской области за реализацию социального проекта «Добрый огород». Регион – среди лидеров всех трех этапов конкурса грантов, всего победителями признаны 5 проектов из Ленинградской области.
Прием заявок продлен до 1 мая 2023 года, подобности – на сайте конкурса.
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