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Проект «Наш веселый огород» из Гатчины получит федеральный грант

Победителем третьего этапа федерального конкурса «Добрый огород», который проводит Общественная палата РФ, стал проект «Наш веселый огород» из Гатчины.

Рубрики:  Общество

Это совместная работа Гатчинского реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Дарина» и гатчинской «Школы третьего возраста». С 2020 года  дети и пенсионеры высаживают овощи, цветы, кустарники. Задача сада — ввести детей в мир природы, сформировать знания о ее объектах и явлениях, воспитывать способность видеть красоту природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней.

Общественная палата РФ поблагодарила администрацию Ленинградской области за реализацию социального проекта «Добрый огород». Регион  – среди лидеров  всех трех этапов конкурса грантов, всего победителями признаны 5 проектов из Ленинградской области.

Прием заявок продлен до 1 мая 2023 года, подобности –  на сайте конкурса.