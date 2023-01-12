Арктические приключения для всей семьи

В Ленинградской области назвали лучших представителей туриндустрии. В номинации «Лучший проект по детскому туризму» победил тематический парк «Наша Арктика» из Выборгского района.

Как Сибирь стала частью российского государства? Чем прославились Семён Дежнев и Витус Беринг? Почему достижения челюскинцев считают подвигом? Все эти вопросы в школьных учебниках истории занимают всего лишь несколько страниц. Исправить ситуацию решил местный житель и любитель истории Николай Волынец вместе со своей семьёй. Так в посёлке Черничное появился тематический парк «Наша Арктика».

Они начинали с парка развлечений по мотивам Дикого Запада. Но в какой-то момент задумались: почему бы не рассказать посетителям о наших первопроходцах? Чем ковбои и кактусы интереснее русской тундры и белых медведей?

– Мы взялись за тему покорения Сибири. За 2 года построили парк, стали его развивать. Позже добавились темы освоения Арктики и Антарктики. Мы обращались в школы, приглашали ребят, получили хороший отклик. Дети и подростки до сих пор наша главная аудитория, – делится Николай Волынец.

Посетители парка могут встать за штурвал парусника Беринга, порыбачить с помощью копья, пострелять из лука. Для эрудитов приготовлены плакаты с инфографикой: как были устроены суда покорителей Севера, где в Антарктике расположены российские научные станции… Любители селфи могут сфотографироваться с белым медведем и моржом, сделанными из снега.

– Называть нас музеем было бы неправильно. Скорее это – интерактивная декорация, в которой люди, могут почувствовать себя в образе покорителей Севера. А заодно узнать массу важных фактов, о которых в обычной жизни никто бы не услышал, – уточняет Николай Волынец.

Действительно, ехать в Арктику – далеко, накладно и холодно. А провести на Северном Полюсе несколько часов, не покидая родного региона – совсем другое дело. Создатели «Нашей Арктики» верят в свой проект и даже готовы поддерживать единомышленников в других регионах. Ведь Русский Север – общее и неделимое достояние всего нашего народа.

Илья Бунин