ГИМС готовится к крещенским купаниям

- Непосредственно в новогоднюю ночь стояла оттепель, выход на лед в Гатчинском районе был запрещен, – говорит старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области в Гатчинском районе Андрей Виноградов. – В Вырице на реке Оредеж все прошло спокойно. Потом начались морозы, ледяной покров стал нарастать, и когда толщина достигла 15 см, запреты выхода на лед сняли. За исключением, например, участка реки Оредеж ниже ГЭС, где совсем открытая вода.

- Как ГИМС готовится к Крещению?

- Как обычно. Известны места, где будут проходить крещенские купания. Уже приглашены спасатели из петербургского ВОСВода. У каждой купели будут дежурить по пять-шесть человек.

Купели организуют, как всегда, в Вырице, в Коммунаре на территории церкви, в Рождествено. В Гатчине на Филькином озере купание пройдет днем 19 января – утром выпилят иордань. В Сиверском купаний не будет.

- Любители зимней рыбалки вам не досаждают?

- Нет, у нас тут не самые рыбные места. Вообще, народ достаточно дисциплинированный. Разве что недавно в Вырице мы сделали замечание даме с собачкой, которая переходила реку в неположенном месте – именно там, где у ГЭС тонкий лед. Вручили ей брошюру, дама отнеслась с пониманием.