Андрей Турчак: «Необходимо «одно окно» для сбора информации от мобилизованных и тех, кто хочет им помогать»

Встреча состоялась в коворкинг-центре в кинотеатре «Победа». В ней приняла участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, руководители общественных организаций, волонтерских объединений, добровольцы. Обсуждался опыт работы добровольческого движения, практика по поддержке военных, которую можно распространить на всю страну, а также проблемные вопросы.

Андрей Турчак искренне поблагодарил всех за помощь в проведении специальной военной операции, подчеркнув, что в большей степени нашим военнослужащим важна моральная поддержка. Но и гуманитарная помощь тоже ценна, и тут нужна координация и определенная централизация. Секретарь генсовета партии отметил необходимость создания канала сбора информации по принципу «одного окна»:

- Это касается практически всех аспектов: сбора обращений по некорректному начислению выплат, поиска мобилизованных, которые подолгу не выходят на связь, оказания юридической помощи и т.д. И такое «одно окно» нужно не только для тех, кто нуждается в помощи, но и для тех, кто готов ее оказывать, – подчеркнул руководитель рабочей группы.

Он заметил, что многие готовы помогать, но не знают, куда обратиться, и какая помощь требуется:

- Простой пример. «Серебряные волонтёры» вяжут носки. Связали уже много и интересуются, чем еще можно помочь. Эти люди готовы оказывать бытовую помощь в госпиталях, ухаживать за ранеными, заниматься с детьми мобилизованных. И такое «одно окно» дало бы возможность сформировать адресный запрос на необходимую помощь, – заключил Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Дрозденко рассказал, что Ленинградская область постоянно помогает фронту, в регионе установлены социальные меры поддержки участников специальной военной операции. Волонтерская работа идет по двум направлениям: помощь тем, кто находится в зоне СВО, а также поддержка их семей.

- Во время пандемии мы скоординировали усилия для помощи всем, кто в ней нуждался. И когда встал вопрос о необходимости гуманитарного конвоя для Донбасса, не пришлось ничего создавать заново. Нам удалось сделать микс движения аполитичной «Команды 47» и партии «Единая Россия» для совместной продуктивной работы. Свою роль сыграло и то, что мы создали фонд «Ленинградский рубеж». У нас хороший контакт с воинскими частями, мы точно знаем, где находятся наши ребята. Отправляли им необходимое до Нового года. Первые машины в этом году пошли в праздники. Четыре грузовика. В основном, спальники, сапоги. Перед Новым годом мы проводили акцию, чтобы ни одна семья добровольцев или мобилизованных не осталась без внимания, – сообщил Александр Дрозденко.

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим, выступая на встрече, подчеркнула, что ушедший 2022 год стал годом испытаний и скорби, когда каждый показал свое настоящее лицо:

- Сегодня здесь присутствуют истинные патриоты своей страны. Мы находимся во взаимодействии с каждым, кто готов помогать мобилизованным, их семьям. Также перед нами стоит задача оказания помощи освобожденным территориям. В Ленинградской области принято мудрое решение: за несколькими районами закреплены конкретные города. Мы взяли на себя ответственность за восстановление Юнокоммунаровска. Ездили туда несколько раз, составили план действий. Уже отправлено несколько машин с необходимыми стройматериалами, мебелью для школ.

На встрече выступали представители движения «Команда 47»: волонтёрских, молодёжных и ветеранских организаций, «Единой России», женсовета.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что основная задача возглавляемой им рабочей группы – информировать руководство страны о том, как решается та или иная проблема.

«Специальная военная операция вскрыла проблемные участки, на которые раньше просто не обращали внимания. Поэтому с вашей помощью я рассчитываю, что мы точечно определим проблемы и найдем пути их решения», – заключил Андрей Турчак.

…Напомним, 29 декабря секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провёл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента. В её задачи входит обеспечение взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

На первом заседании принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям: развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое воспитание.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

…Как справедливо сказал Александр Дрозденко, «…сегодня нельзя помощь делить на большую и малую: любое участие делает нас сильнее и приближает нашу победу».

Андрей Турчак заметил, что в регионах, где губернаторы наладили коммуникацию с военными комиссариатами, и где в одну команду удалось объединить много людей и общественных движений, готовых помогать, проблем и обращений, связанных с вопросами СВО, заметно меньше:

- Важна оперативность. Мы собираем лучший опыт регионов. В Ленинградской области есть чему поучиться – вы реально работаете в команде, невзирая на партийную принадлежность.

Подготовила Екатерина Дзюба