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Электронные водительские права — в приложении «Госуслуги Авто»

В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.

Рубрики:  Общество

Как предъявить электронные документы:

 Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»

Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу

Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции 

Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. 

 

 

В приложении доступны:

 электронные права

СТС в электронном виде

оформление европротокола онлайн

оплата и обжалование штрафов

сервис проверки автомобиля

запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав


Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.