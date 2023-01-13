Электронные водительские права — в приложении «Госуслуги Авто»
В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.
Как предъявить электронные документы:
Выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»
Инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу
Данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции
Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.
В приложении доступны:
электронные права
СТС в электронном виде
оформление европротокола онлайн
оплата и обжалование штрафов
сервис проверки автомобиля
запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав
Госавтоинспекция напоминает, что даже при наличии электронных документов в приложении водители пока обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде.