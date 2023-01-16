Единое пособие на детей – в МФЦ Ленинградской области

Новое пособие назначается Социальным фондом РФ с 1 января 2023 года ― оно объединило сразу пять ранее действовавших мер ежемесячной господдержки семей с детьми. Это и пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет, и выплата в случае рождения третьего и последующих детей, а также выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Теперь все положенные выплаты граждане смогут получить в МФЦ на основании одного заявления на оформление единого пособия.

Подать заявление могут беременные женщины и семьи с детьми, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, а имущество членов семьи составляет не больше установленного перечня. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума Ленинградской области. В настоящее время в регионе прожиточный минимум составляет 14 806 рублей.

При этом ранее назначенные выплаты, до введения единого пособия, будут выплачиваться семьям до конца срока назначения в прежнем размере. По желанию, заявители смогут в любой момент перейти на получение единого пособия.

Более подробно с размером выплат единого пособия можно ознакомиться в официальном аккаунте Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подробнее об услуге ― на сайте МФЦ.