В Ленобласти ― меньше пожаров

В 2022 году огнеборцами «Леноблпожспас» потушено 5009 пожаров, что составляет 72,3% от общего их количества на территории региона.

Наибольшее число возгораний было во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Лужском, Приозерском районах. Также более 440 раз областные пожарные принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев отметил важность тесного взаимодействия подразделений пожарной охраны с руководителями местных администраций, создания добровольных пожарных команд в помощь пожарной охране.

За прошедший год огнеборцы «Леноблпожспас» привлекались к тушению пожара на полигоне в поселке Мшинская, ликвидировали возгорание на площади более 300 кв.м в Шлиссельбурге, дважды вызволяли коня из болота во Всеволожском районе, в условиях особой опасности при помощи спасательной веревки и лестницы-палки спасли женщину из реки Оредеж, во время пожара в Кингисеппе эвакуировали более 10 человек с верхних этажей дома, в том числе мужчину с тяжелой степенью инвалидности.

Особое внимание уделяется вопросам пожарной профилактики. За год инструкторы провели без малого 52 000 мероприятий. Это занятия с детьми, выступления на родительских собраниях, единые дни безопасности, оформление уголков пожарной безопасности, тренировочные занятия по эвакуации, беседы с жильцами многоквартирных жилых домов и членов садоводческих некоммерческих товариществ.

В 2022 году на территории региона был дан старт созданию единого движения «Юный пожарный», цель которого патриотическое и профориентационное воспитание подростков и пропаганда пожарной безопасности.