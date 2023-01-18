Максим Колесников: от скетча до карикатуры

Максим Колесников - гатчинский режиссер, оператор-постановщик, фотограф. Он известен многим жителям Гатчины как один из авторов проекта и режиссер комедийного сериала о приключениях Куприна и клоуна Жакомино. А еще он давно и успешно рисует - на компьютере и планшете.

Максима Колесникова мы застали в библиотеке как раз в момент оформления выставки.

- Библиотека Куприна в последние годы очень радует, - говорит Максим. - Она превратилась в мультиформатный культурный центр, в котором проходят концерты, кинопоказы, различные выставки. Фактически каждый зал, и на первом, и на втором этажах, используется как арт-пространство. Сотрудники библиотеки ищут разных интересных людей, которые могут показать свое творчество гатчинцам.

На этот раз Максим Колесников представил небольшую графическую экспозицию, в которую вошли две черно-белые серии - карикатурные работы и уже знакомые гатчинцам «Жуки». Обе серии выполнены на компьютере, но в разных техниках: карикатуры — под фломастер, жуки — в векторной графике. Некоторые иллюстрации Максима можно увидеть в виде открыток.

Скетчи, карикатуры иллюстрации Максима остроумны, но это мягкий юмор, который не задевает, а заставляет улыбнуться.

- Конечно, время сейчас трудное, - говорит Максим. - Но всегда остаются вещи, которые нас радуют и поддерживают. Радуют люди, семья, погода. Радует искусство, потому что оно вечно, это высшее проявление нашей цивилизации. Поскольку я визуалист, на меня в первую очередь действует изобразительное искусство во всех его проявлениях — и живопись, и кинематограф, и фотография. И в любой момент, независимо от общей ситуации, искусство остается очень хорошей опорой. Вдохновляет и литература. Года два назад мы с приятелем начали писать детективный роман. Уже заканчиваем. Это занятие наполняет тебя какой-то другой жизнью. Мы хотим сделать полноценную книгу, с иллюстрациями, для массового читателя.

Ждём с нетерпением детектив Колесникова и К, тем более что эта книга будет проиллюстрирована рисунками Максима.

Выставка «МаКолесников: скетчи и карикатуры» продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 января.

Юлия Лысанюк