Рождественская ёлка — для всех, кому тяжело

Ребят самого разного возраста встречали у нарядно одетой ёлки герои любимых мультфильмов — Карлсон и уточка Лалафанфан, роли которых исполнили старые добрые друзья фонда «Благо Дари», волонтёры-аниматоры Елена Афанасьева и Марина Лебедь. Для детей это был ещё один повод для радости, ведь последняя встреча с этими настоящими волшебниками перевоплощения прошла три года назад, после чего фонд был вынужден на время отказаться от шумных рождественских праздников.

Сверкающая ёлка, хороводы, танцы, фокусы, весёлый шум и гам, счастливые лица детей — как говорят волонтёры, этот праздник под ёлкой получился особенно зажигательным и весёлым.

Участие в организации рождественской ёлки на самом деле принимали очень разные люди — и сами волонтёры, и гатчинцы, которые всем миром собирали сладкие подарки для детворы из малообеспеченных семей. «Опора» - так теперь называется многолетний проект фонда «Благо Дари», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (одинокие мамы с детьми, многодетные семьи, родители-инвалиды с детьми, родители детей с инвалидностью).

- В настоящее время мы помогаем около ста семьям с детьми, - говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Мы боремся не только с материальными трудностями в таких семьях, но и с внутренними кризисом, травмами, одиночеством, выученной беспомощностью, другими разрушительными установками. С мамами работа ведётся постоянно — с ними общаются не только опытные социальные работники, но и психологи. Наша главная задача — помочь женщинам научиться самостоятельно справляться с жизненными трудностями, планировать свою жизнь осознанно. Мы хотим, чтобы им стало интересно жить, чтобы они радовались жизни. А для этого нужно уметь быть благодарным, и, в первую очередь, себе. Это помогает отслеживать и собственные успехи, видеть, что даже маленький твой шаг — это то, что ты сделал сам, это твой успех, твоё достоинство. А через такую осознанность приходит и чувство ответственности.

Как признаётся Олег Богданов, работа с подопечными семьями проходит очень нелегко и часто бывает связана с разочарованиями, неоправданными ожиданиями и провалами. Но есть и положительные примеры внутренних перемен в подопечных семьях. Есть многодетные мамы, которые выходят из кризиса полностью и даже сами становятся волонтёрами фонда.

Волонтёры фонда «Благо Дари» благодарят всех, кто помогал устроить детям праздник: гатчинцам, которые собирали подарки, аниматорам Елене Афанасьевой и Марине Лебедь - за подаренную радость, добрые слова и надежду для всех!

Юлия Лысанюк