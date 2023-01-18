Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню
В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область, где по традиции возложил цветы к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке.
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На этом плацдарме в годы Великой Отечественной войны сражался и получил ранение его отец ― ленинградец Владимир Спиридонович Путин. Надпись на Рубежном камне гласит: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили ВЫ».
У мемориала президента России Владимира Путина встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Невский пятачок» — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки. Он был занят и удерживался войсками Ленинградского фронта с сентября 1941 года до апреля 1942 года, плацдарм был сдан на короткое время и снова взят в сентябре 1942-го и удерживался вплоть до операции «Искра» в январе-феврале 1943 года.
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