Содержание писанины наводит на мысль, что адресат не вышел из подросткового возраста, либо так «развлекается» взрослый человек, интеллектуально застрявший в отроческом периоде. Однако уголовная ответственность за подобные «шалости» предусмотрена совсем не детская.

13 января, около восьми утра, в гатчинскую полицию поступило сообщение из школы № 7: на электронную почту пришло письмо с таким текстом: «Взрывчатка заложена на территории школы. Наша миссия – убивать, чем скорее человеческая раса будет стерта с лица Земли, тем лучше… Никто не останется жив. Нам не жалко земного, бедного человеческого рода. Мы взорвем школу…, все вы умрете».

Электронный адрес кровожадного автора содержит шесть шестерок, в имени фигурирует слово islam.

Аналогичные письма получили еще пять школ Гатчины. Полиция провела проверку. Внутри зданий и на прилегающих территориях подозрительных предметов не обнаружено.