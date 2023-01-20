Областные строители вышли на новый рекорд

«В начале прошлого года мы столкнулись с одним из самых тяжелых кризисов за последние годы, однако областные строители показали впечатляющий результат: 1,37 миллиона м2 жилья возведено в многоквартирных домах и 2,59 миллиона в секторе ИЖС. Это говорит о росте на 17 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Традиционно лидерами стали Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы», — отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В Ленинградской области действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 7 % годовых, «Семейная ипотека» — не более 6 % годовых и «Сельская ипотека» — не более 3 % годовых на строительство частного дома. Более подробную информацию можно получить на сайте Комитета по строительству Ленинградской области.

Ежегодный ввод жилья в последние семь лет стабильно превышает два миллиона м2, а в 2021 году достиг 3,3 млн кв. м (+ 27% к 2020 году). Объем ввода жилья служит одним из основных показателей Национального проекта «Жилье и городская среда» и помогает привлекать федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.