Гатчинец Игорь Кириллов завоевал первое золото Единых игр

Гатчинский спортсмен одержал победу в лыжных гонках на дистанции 2,5 км.

Напомним, масштабные соревнования по программе Специальной Олимпиады в этом году принимает Казань с 22 по 27 января.

Более 2 тысяч атлетов со всей страны разыграют медали в 8 зимних и 10 летних видах спорта.

Ленинградскую область представляют 16 спортсменов из Волховского и Гатчинского районов, в том числе ― представители Сиверской школы-интерната. Кроме лыжных гонок областным атлетам предстоит побороться за награды еще в четырех спортивных дисциплинах: футзал, бадминтон, настольный теннис и бег на снегоступах.