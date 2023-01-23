Гатчинец Игорь Кириллов завоевал первое золото Единых игр
Лыжник из Гатчинского района Игорь Кириллов принёс Ленинградской области первое золото Единых игр Специальной Олимпиады России, которая проходит в Казани.
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Гатчинский спортсмен одержал победу в лыжных гонках на дистанции 2,5 км.
Напомним, масштабные соревнования по программе Специальной Олимпиады в этом году принимает Казань с 22 по 27 января.
Более 2 тысяч атлетов со всей страны разыграют медали в 8 зимних и 10 летних видах спорта.
Ленинградскую область представляют 16 спортсменов из Волховского и Гатчинского районов, в том числе ― представители Сиверской школы-интерната. Кроме лыжных гонок областным атлетам предстоит побороться за награды еще в четырех спортивных дисциплинах: футзал, бадминтон, настольный теннис и бег на снегоступах.
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