«Окно в культуру» Гатчинского района

- У нас есть традиционные мероприятия, которые вышли на очень хороший уровень. Для повышения посещаемости нам нужно решить несколько задач, в том числе улучшить информированность населения о мероприятиях в сфере культуры, - пояснила председатель комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова. - В прошлом году мы разработали техзадание на создание отдельного сайта по культуре Гатчинского района. Это будет портал, своего рода, единое окно в гатчинскую культуру, где любой желающий с помощью фильтров сможет подобрать себе подходящее культурное мероприятие с учетом тематики, направленности, возрастных ограничений и так далее.

Как рассказал Мария Титова, на сайт «Окно в культуру» будет загружена информация по всему району, независимо от того, комитет по культуре эти мероприятия проводит или частные организации, бесплатные они или платные.

На портале можно будет заранее приобрести или забронировать билет на мероприятие. Здесь же можно будет познакомиться с творческими коллективами – муниципальными и частных организаций (при условии заключения соглашения с ними), которые работают на территории района. Также можно будет подать заявку на запись в кружок.

- Сайт пока в разработке. Я надеюсь, он будет удобным и значительно повысит посещаемость наших учреждений и мероприятий, - сказала Мария Титова.

Татьяна Можаева.