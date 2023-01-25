Год Команды знаний: Ленобласть вместе со студенчеством

«Сегодня замечательный день ― праздник молодости духа, влюбленностей, исканий, а для кого-то и первого опыта в профессии. Энергия студенчества способна продвигать действительно инновационные идеи, ― поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. ― В рамках ленинградского Года Команды знаний в наших вузах, колледжах и техникумах в тесной связке с преподавательским составом подготовлена обширная программа».

Учебные заведения Ленинградской области к Татьянину дню подготовили интеллектуальные мероприятия и порассуждали о связи высшего образования и будущей профессии. Так, студенты Ленинградского государственного университета им. Пушкина сняли фильм о совмещении работы и учебы в университете, где поделились своими историями.

В Государственном институте экономики, финансов, права и технологий в столице региона сегодня проходит квиз между студентами вузов и организаций профессионального образования. Здесь же проведут товарищеский матч по волейболу между студентами ЛГУ и ГИЭФПТ.

Студенты Подпорожского политехнического техникума поддержали всероссийский флешмоб Форума классных руководителей «Куратор в профессии своих студентов» и разместили клипы в соцсети, а учащиеся Тосненского политехнического техникума сыграют в интеллектуальную викторину. В Сосновоборском колледже сегодня открыли фотовыставку «Знаменитые и популярные Татьяны в России».