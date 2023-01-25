Музею Малой Дороги жизни – быть!

Поддержка на высшем уровне

Участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда принял президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке, а также встретился с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.

Во время встречи президент поддержал предложение руководителя ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковьи Васильевой по восстановлению Малой Дороги жизни от Финского залива.

— Бойцы, которые защищали наши гарнизоны на островах, в том числе на острове Гогланд — я там неоднократно бывал, — они проявили удивительное мужество и уходили оттуда последними. Это, действительно, достойно того, чтобы об этом вспомнить и вписать в общий контекст обороны Ленинграда. Согласен полностью, поработаем обязательно, — ответил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия «Ленинградская панорама» обратилась к Прасковье Васильевой, чтобы узнать подробности встречи с главой государства.

— Очень скоро в Ленинградской области появится музей под открытым небом «Дорога жизни». Он будет сочетать в себе как философию сохранения традиций и исторической памяти, так и совершенно инновационные форматы патриотического воспитания молодёжи. Я счастлива, что добровольческое движение Ленинградской области активно включено в процесс модернизации пространства Дороги жизни, — рассказала нам Прасковья.

Неизвестная история

Трасса под грифом «совершено секретно». Так можно назвать Малую Дорогу жизни, которая сыграла важную роль в истории блокадного Ленинграда. Помимо осаждённого города снабжать нужно было ещё и Кронштадт, Ораниенбаумский плацдарм, острова в центральной части Финского залива. Здесь не было сухопутной связи даже с блокированным Ленинградом. Летом грузы доставляли корабли Балтийского флота, а зимой людей перевозили по льду на машинах.

В годы войны информация об этом маршруте была засекречена. Поэтому до сих пор история Малой Дороги жизни остаётся во многом неизвестной для широкой аудитории. Но у профессиональных историков нет сомнений в стратегическом значении секретного маршрута.

— По ней вывозили раненых с Ораниенбаумского плацдарма, из Кронштадта и всех островов, которые находились в Финском заливе: Сескар, Гогланд и Линнасаари. Они также снабжались по Малой дороге жизни: подвозились боеприпасы, обмундирование и продукты питания. В результате Ораниенбаумский пятачок простоял всю войну, защищая наши рубежи. А в конце 1943 года здесь проходила переброска войск 2-й Ударной армии. Под покровом ночи приходили корабли с танками, боеприпасами, личным составом, — рассказал нам историк, директор Морского музея Кронштадта Владимир Шатров.

Единое музейное пространство

Скорее всего, новый мемориальный объект появится в Кингисеппском районе. На его территории находится Гогланд и другие острова Малой дороги жизни. Таким образом единое музейное пространство вокруг Дороги жизни охватит Ленинградскую область с запада до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона в данном направлении — сделать тематические музеи на этом маршруте современными, интересными для молодёжи. Как пример — обновлённый музей «Штаб автомобилистов Дороги жизни» в деревне Коккорево. Во время модернизации здесь сумели сохранить и старые экспонаты, и добавить современные мультимедийные технологии.

Не менее популярны у ленинградцев музеи «Прорыв» в Кировске и «Дом авиаторов» во Всеволожске. Их создание также начиналось с инициативы, поддержанной президентом страны. А в ближайшее время в регионе появится мемориальный комплекс в память о мирных жителях, ставших жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских оккупантов. Проект памятника в Гатчине уже разработан в Российском военно-историческом обществе.

Алексей Астапчик