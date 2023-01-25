Областные школьники изучают безопасность в соцсетях
В Ленинградской области стартовал новый сезон проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».
Рубрики: Общество
Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» помогает школьникам узнать, как безопасно вести себя в интернете. На сайте проекта доступны 5 новых роликов, в которых рассказывается, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети, как противостоять кибербуллингу.
Контент предназначен для детей старше 12 лет и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.
В прошлом году Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности создать в стране государственную систему защиты информации, чтобы укреплять оборону отечественного цифрового пространства и минимизировать риски утечек персональных данных граждан.
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