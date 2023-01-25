Областные школьники изучают безопасность в соцсетях

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» помогает школьникам узнать, как безопасно вести себя в интернете. На сайте проекта доступны 5 новых роликов, в которых рассказывается, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети, как противостоять кибербуллингу.

Контент предназначен для детей старше 12 лет и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами.

В прошлом году Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности создать в стране государственную систему защиты информации, чтобы укреплять оборону отечественного цифрового пространства и минимизировать риски утечек персональных данных граждан.