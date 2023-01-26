«Корюшка» придёт!

«Для нас важно, что праздник ежегодно проходит именно в Новой Ладоге на берегу реки Волхов. Гастрономический фестиваль стал отличным способом продвижения регионального туристического продукта. Ведь Новая Ладога – это не только столица рыбаков, здесь сосредоточено огромное количество объектов культурного наследия, и, благодаря фестивалю, каждый житель и гость региона получает возможность проникнуться духом этого места», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Посетителей ждет интересная и познавательная программа: на мастер-классах гурманов научат готовить корюшку, а на ярмарке-продаже в «рыбацкой деревне» производители Ленинградской области и соседних регионов представят весь спектр рыбной продукции – от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до изысканных видов судака, форели, осетра и экзотического клариевого сома.

Можно будет приобрести как хорошо известные, так и редкие виды рыб, среди которых — кета, минога, хариус, налим, сельдь и другие.

На площадке фестиваля также будет работать ярмарка ремесел, где можно будет сделать самостоятельно памятный сувенир о фестивале.