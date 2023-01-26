Ленобласть повышает безопасность общественного транспорта

«Выездные контрольные мероприятия в рамках работы межведомственной транспортной комиссии при губернаторе Ленинградской области проводятся регулярно. Они направлены на улучшение транспортных услуг жителям и гостям региона. Повышаем уровень безопасности перевозок общественным транспортом», ― прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

В январе 2023 года сотрудники комитета Ленинградской области по транспорту совместно с подразделениями ГУМВД, ГИБДД, Ространснадзора проверили Кировский, Тосненский, Всеволожский, Ломоносовский и Гатчинский районы. Особое внимание уделяется густонаселенным городам Ленинградской области – Янино, Кудрово и Мурино.

Большая часть из выявленных нарушений — работа такси без разрешения и непередача сведений в систему Глонасс. 17 транспортных средств изъяты и помещены на спецстоянку.