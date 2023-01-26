От мала до велика: марафон «Дорога жизни» собирает участников всех возрастов
От 7 до 89 лет: патриотический марафон «Дорога жизни» объединит более трех тысяч профессионалов и любителей легкой атлетики со всей Рос-сии 29 января во Всеволожском районе Ленинградской области.
Рубрики: Спорт
Самыми возрастными участниками марафона на дистанции 42,2 км станут 87-летний Юрий Грачевский и 70-летняя Вера Мирошниченко. На дистанции 5 км в забеге примут участие 89-летний Зуфар Исхаков и 88-летняя Нина Майкова. Дистанцию в 1 км преодолеют 80-летний Владимир Телятников и 72-летняя Ирина Богомолова
Самым молодым участником марафона станет 6-летняя Елизавета Касаткина.
В этом году марафон примет 3 106 участников.
Марафон посвящен 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Марафон на дистанции 42,2 км стартует у мемориала «Разорванное кольцо» и завершится у памятника «Цветок жизни». Участники 1 и 5- километровой дистанции стартуют от мемориала «Цветок Жизни».
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