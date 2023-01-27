Героическому подвигу ленинградцев — вечная память потомков

Торжественно-траурный митинг в честь предстоящего празднования 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялся в знаменательном для всех ленинградцев месте — здесь в годы Великой Отечественной войны начиналась ледовая трасса Дороги жизни. Сегодня мемориал у Вагановского спуска является одним из главных символов окончания блокады Ленинграда.

«Невозможно измерить сколько боли, страданий, лишений вместили в себя эти страшных 872 блокадных дня. И, в то же время, они были полны величайшей стойкостью, огромной духовной силой людей — жителей Ленинграда и Ленинградской области, которые по обе стороны блокадного кольца делали все, чтобы сокрушить ненавистного врага, приблизить час освобождения», — сказал Александр Дрозденко.

«Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью воинов–освободителей, перед памятью тысяч наших соотечественников, погибших в годы блокады и оккупации. Низкий поклон ветеранам! Вечная слава всем защитникам нашего Отечества», — добавил он.

Возложить цветы и венки к мемориалу также пришли ветераны и областные волонтеры. Память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.