В День полного снятия блокады Ленинградцы чтят память погибших героев
Делегация от Ленинградской области приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище, посвящённой памятной дате – 27 января – Дню полного освобождения Ле-нинграда от фашистской блокады.
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«Каждый из нас помнит о подвиге защитников Ленинграда, его жителей, тех, кто в годы блокады не позволил сердцу города остановиться. Стойкость, проявленная советским народом, стала образцом мужества и героизма, примером гражданственности и патриотизма для будущих поколений. Мы должны не допустить искажения истории и сделать все, чтобы наша молодежь знала, что наши люди ценой жизни отстояли Ленинград во имя всей страны», - вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.
В состав делегации вошли члены областного правительства и депутаты Законодательного собрания.
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