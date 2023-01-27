В День полного снятия блокады Ленинградцы чтят память погибших героев

«Каждый из нас помнит о подвиге защитников Ленинграда, его жителей, тех, кто в годы блокады не позволил сердцу города остановиться. Стойкость, проявленная советским народом, стала образцом мужества и героизма, примером гражданственности и патриотизма для будущих поколений. Мы должны не допустить искажения истории и сделать все, чтобы наша молодежь знала, что наши люди ценой жизни отстояли Ленинград во имя всей страны», - вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

В состав делегации вошли члены областного правительства и депутаты Законодательного собрания.