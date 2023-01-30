Новость о новой волне мобилизации в Ленобласти оказалась фейком

Подоспели свежие фейки от украинского ЦИПсО. За неимением «второй волны» мобилизации в России, обещанной укропропагандистами еще на 5 января, они решили «объявить» свою.

Всплыл «приказ», якобы, военного комиссара Ленинградской области от 27 января сего года «о проведении дополнительного призыва на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации»…

Факт: в Ленинградской области подобного документа не издавалось, подпись и печать в «приказе» - откровенная подделка, видная невооруженным глазом, никаких «вторых\третьих\десятых волн» в России не проводится и на данный момент не планируется.