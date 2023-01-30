Воспитание добротой на занятиях по физкультуре

Как бы ни были привлекательны новые технологии, педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, знают, что лучше сказки для детей еще ничего не придумали. Физкультурная сказка имеет свои особенности, но ее значение в воспитании маленького ребенка трудно переоценить. И мы в этом убедились.

Сказку «Колобок» на новый лад представила инструктор по физической культуре Елена Яковлевна Радиончик. Дети средней группы, превратившись в «колобков», встретились с зайцем, волком, медведем, лисой; преодолели множество препятствий; пели, танцевали и играли; вернулись обратно в детский сад на «ковре-самолете». Когда в конце занятия на вопрос педагога, что больше всего понравилось в путешествии, ребенок ответил - как мы помогали волку, всем присутствующим стало понятно: с воспитанием доброты, сопереживания и сочувствия у детей в этом детском саду все в порядке.

Елена Николаевна Смирнова продолжила сказочное путешествие с детьми старшей группы – в джунгли. Беби-йога в дошкольном учреждении – явление чрезвычайно редкое. Все гости были приятно удивлены тем, с каким удовольствием выполняли дети превращения в жителей африканского леса, стараясь до мельчайших тонкостей имитировать повадки сказочных персонажей. И цель была достигнута – «лев нашел своего друга селезня», а осанка детей получила, пусть маленькое, но преображение в лучшую сторону.

Результатом нашего посещения детского сада в Пудомягах стало желание педагогов-инструкторов обязательно поселить сказку в своих физкультурных залах!

Татьяна Алексеева, инструктор по физической культуре