Аграрный университет – в Команде знаний

«Наш университет традиционно поддерживает школы Ленинградской области и Санкт-Петербурга по самым разным направлениям, причём просветительская роль не ограничивается стенами аудиторий вуза. Наряду с профориентационной работой, публичными лекциями, занятиями ведётся активная работа и выявлению талантливых учеников. Губернатор региона Александр Дрозденко ― наш выпускник, а потому мы с радостью откликнемся на добрые начинания и наполним Год Команды Знаний новыми проектами и идеями», ― отметил ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виталий Морозов.

В рамках Года Команды Знаний в вузе запланировали семинары и практические занятия, направленные на раннее профориентирование и выбор карьерной траектории учеников. Лучшим решением в таком случае являются агроклассы, которые активно открываются на базе школ. Также магистранты и аспиранты университета станут экспертами хакатонов и Science Slam на площадках школьных кванториумов.

В рамках международной выставки «Агрорусь» студенты и преподаватели организуют «Агроквест» для школьников Ленинградской области на площадке Экспофорума. Это уникальная возможность выполнить интересные задачи, познакомиться лично с сельхозтоваропроизводителями и даже продегустировать их продукцию.

Также университет является одной из 19 региональных площадок всероссийского конкурса «АгроНТИ», и в этом году конкурс предусматривает уже 9 номинаций: АгроРоботы, АгроКомпетры, АгроКосмос, АгроМетео, АгроБио, ДоброПчел, АгроРоверы, АгроСмарт и АгроВет. Конкурс нацелен на развитие цифровых навыков у школьников в области сельского хозяйства. Финалисты помимо дополнительных баллов к ЕГЭ получат возможность поехать в лагерь «Артек».