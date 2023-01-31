Кобринское поселение: впереди много планов

БЮДЖЕТ

Доходная часть бюджета Кобринского сельского поселения на 2021 год с учетом безвозмездных поступлений была запланирована в сумме 75,6 млн руб. Фактически поступило 76,8 млн руб., что составляет 102 % к уточненному годовому плану.

Бюджет поселения остается дотационным: на собственные доходы приходится 23,4 млн руб., безвозмездные поступления из бюджетов Ленинградской области и Гатчинского муниципального района составили 53,3 млн руб.

Исполнение расходов за 2022 год по Кобринскому поселению составило 82,4 млн. руб. - это 99 % к уточненному годовому плану. Основные расходы приходятся на сферу ЖКХ – 49 % (40,1 млн руб.), культуру – 18 % (14,7 млн руб.), общегосударственные вопросы – 22 % (18,5 млн руб.) и национальную экономику – 8 % (6,6 млн руб.).

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

На территории Кобринского поселения находится 71 многоквартирный жилой дом. 84% жилого фонда приватизировано и лишь 16% находится в муниципальной собственности.

На 1 января 2023 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в поселении состоит 20 семей (85 человек), из них 6 семей (27 человек) признаны нуждающимися для получения жилья по договорам социального найма и 14 семей (58 человек) - для участия в мероприятиях, предусмотренных федеральными, региональными и муниципальными целевыми программами.

На территории поселения расположено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными (после 1 января 2019 года): п. Высокоключевой, ул. Торговая, д.2 и д.6; п. Суйда, ул. Центральная, д. 3; п. Кобринское, ул. Советских воинов, д. 7 и д. 11; п. Карташевская, ул. Советская, д. 25; п. Карташевская, ул. Клубная, д. 5; ст. Суйда, ул. Железнодорожная, д. 15; п. Суйда, ул. Парковая, д. 2.

В настоящий момент администрация ожидает принятие правительством Ленинградской области программы, позволяющей расселить аварийный фонд, признанный таковым после 01.01.2019 года.

В 2022 году три многоквартирных дома участвовали в региональной программе капитального ремонта: п. Кобринское, ул. Центральная, д. 24 (водоотведение), п. Кобринское ул. Центральная, д. 9 и 28 (кровля) - проектные работы выполнены. Также закончены работы по утеплению фасада дома 24 по ул. Центральной в п.Кобринское.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Расходы по статье «Благоустройство» в 2022 г. составили 33,3 млн рублей.

Самым масштабным стал проект «Парк «Приречный» в пос. Кобринское, который был реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Парк «Приречный» раскинулся на берегу реки Кобринка, он активно используется жителями и гостями населенного пункта как главное общественное пространство. На реализацию проекта было направлено 11,5 млн руб. Благодаря аукциону была сэкономлена сумма, которой хватило на устройство сцены и артобъекта, а также в ходе работ под контролем строительного надзора смогли отсыпать волейбольную площадку и устройство поля для пляжного футбола.

Также в 2022 году был реализован проект благоустройства сквера «Центральный» в пос. Кобринское в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий» комитета АПК Ленинградской области. Общая сумма проекта 2,2 млн руб. Дополнительно компания «Юнидан» за счет собственных средств выполнила арт-объект, архитектура которого синхронизирована с арт-объектами парка «Приречный».

Благодаря финансирования Гатчинского муниципального района в пос. Суйда реализован проект благоустройства территории ул. Центральной у домов 6, 8, 10 и 12. Общая сумма проекта - 2,7 млн руб.

В дер. Меньково за счет средств местного бюджета выполнен ремонт дворовой территории у д.92.

За счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» отремонтирована ул. Новая в пос. Кобринское на общую сумму 3,5 млн. (в т.ч. средства областного бюджета – 3,2 млн. руб., средства местного бюджета– 352,4 тыс. руб.).

В рамках областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» выполнено обустройство баскетбольной площадки в пос. Кобринское (у хоккейной коробки). Стоимость работ составила 1,2 млн. руб.

В рамках областного закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов…» на общую сумму 947,6 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия:

- приобретение, доставка и установка тренажеров в пос. Карташевская, ул. Пролетарская (футбольное поле);

- приобретено 4 тренажера;

- отремонтированы трубопереезды в пос. Высокоключевой (4 шт.);

- выполнено обустройство уличного освещения второй линии дер. Кобрино (протяженность 620 м);

- приобретен щебень для дорог дер. Мельница.

За счет средств депутатов Законодательного собрания были проведены следующие мероприятия (стоимость работ 1,3 млн руб., в том числе софинансирование местного бюджета – 300 тыс. руб.):

- ремонт дворовой территории многоквартирного дома: п. Суйда, ул. Центральная, д.8А;

- приобретение, установка, оборудование детской площадки: п. Суйда, ул. Центральная, д.16;

- приобретение и установка элементов на детскую площадку у многоквартирного дома в д. Меньково.

В 2022 году в поселении продолжилась борьба с борщевиком Сосновского химическим методом. Было обработано 43,33 га в пос. Суйда, с. Воскресенское, пос. Кобринское, пос. Высокоключевой. На проведение мероприятий и проведение оценки эффективности израсходовано 589,8 тыс.руб.

В рамках реализации программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» на территории Кобринского поселения были приобретены 10 контейнеров для раздельного сбора мусора (для пластика и стекла) и 16 контейнеров для сбора ТКО объемом 1,1 куб. м.

Контейнеры для раздельного сбора мусора установлены по следующим адресам:

- п. Кобринское, ул. Зеленая;

- п. Кобринское, ул. Центральная 1-в;

- п. Высокоключевой, у ж/д ст. Суйда;

- с. Воскресенское, ул. Новая;

- п. Прибытково, ул. Лесная (перекресток с ул. Некрасова).

Контейнеры ТКО установлены в пос. Кобринское, дер. Пижма, с. Воскресенское и п. Прибытково.

Заметную долю в бюджете поселения занимают затраты на уличное освещение, которое организовано в течение 9 месяцев. Обслуживанием уличного освещения занимаются два электрика, Сиверский участок ОАО «ЛОЭСК» (пос. Кобринское). В 2022 году выполнены работы по устройству уличного освещения для многодетных семей в п. Карташевская (ул. Шварца и ул. Печковского).

ГАЗИФИКАЦИЯ

В 2022 году проводились работы по газификации населенных пунктов Кобринского поселения в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области на 2021-2025 годы».

Выполнена врезка и пущен газ в распределительный газопровод с. Воскресенское, где сейчас активно проводится газификация индивидуальных жилых домов.

Закончено проектирование и начались работы региональным оператором АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» по строительству распределительного газопровода в д. Меньково.

Семь населенных пунктов участвуют в программе догазификации: с. Воскресенское, д. Кобрино, п. Кобринское, п. Карташевская, д. Руново, п. Суйда, д. Меньково. В настоящее время в работе находится 216 заявок из этих населенных пунктов. В 2022 году в рамках «Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области в период 2021-2025 годов» возобновились работы по проектированию и строительству объекта: «Газопровод межпоселковый ГРС «Суйда» - д. Погост - д. Новокузнецово - пос. Высокоключевой Ленинградской области». Работы выполняет ООО «Газпром межрегионгаз». Срок окончания - 2023 год. После завершения строительства вышеуказанного межпоселкового газопровода появится возможность газификации домовладений в п. Высокоключевой, д. Новокузнецово и д. Погост. В эту же программу включен объект «Межпоселковый газопровод до д. Тихковицы с отводами на д. Старое Колено». После завершения строительства появится возможность газификации домовладений в д. Старое Колено.

Ведутся подготовительные работы по газификации МКД в п. Кобринское, ул. Приречная, д. 1, 2, 3, 5, 7, ул. Центральная, д. 3а, 3б, 3в.

Проект объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка» находится на согласовании в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». После получения положительного заключения экспертизы проектно-сметная документация будет передана АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для дальнейшего включения в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области на 2021- 2025 годы».

Расходы бюджета на газификацию в 2022 году составили: местный бюджет - 337 тыс. руб., бюджет Гатчинского района - 680 тыс. руб., областной бюджет - 2759 тыс. руб.

КУЛЬТУРА

В 2022 году МКУ «Центр Культуры Кобринского поселения» не только продолжил вести работу по обеспечению досуга для населения всех возрастов и категорий, но и активно развивался. В состав «Центра Культуры» входят 4 сельские библиотеки (Высокоключевая, Прибытковская, Кобринская, Меньковская); 2 дома культуры (Суйдинский, Кобринский), Карташевский сельский клуб. На их базе действуют 27 кружков и любительских объединений (450 участников).

В 2022 году сотрудниками «Центра Культуры» было проведено около 300 мероприятий различной направленности.

ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет проведено благоустройство общественной территории «Березовая роща» в п. Высокоключевой и дворовой территории в пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 12А и д.12Б.

Получена субсидия по областному закону № 147-оз на приобретение щебня для ремонта дорог в п. Карташевская и ул. Цветочной в д. Кобрино.

По областному закону № 3-оз планируется ремонт ул. Суворовской в п. Кобринское.

За счет средств депутатов Законодательного собрания запланированы:

- ремонт придомовой территории в п. Суйда по ул. Центральной, д. 14,

- приобретение и установка элементов на детские площадки в д. Меньково, п. Суйда, п. Кобринское, д. Пижма и д. Руново;

- ремонт дворовой территории в п. Кобринское по ул. Центральной, д. 11, 13 и 15

- установка светодиодного оборудования для уличного освещения в п. Карташевская.

В настоящее время ведется отбор для участия в конкурсе в администрации Гатчинского района на строительство тротуара вдоль Большого проспекта и части тротуара на участке ул. Колхозной до ул. Олейниковой в п. Высокоключевой, а также на строительство тротуара вдоль ул. Въезд в п. Кобринское.

Планируется капитальный ремонт ул. Молодежной в д. Меньково (в щебневом исполнении).

Хочется сказать особые слова благодарности жителям нашего поселения, нашему Совету депутатов, Совету ветеранов, Молодёжному совету, членам общественных советов и нашему старосте, руководителям учреждений и организаций за понимание, активную жизненную позицию и совместную работу. Отдельные слова благодарности руководителям Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим и В.А. Филоненко, сотрудникам администрации района, депутатам Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептиной и О.В. Белову, правительству Ленинградской области за помощь и содействие в решении социально-значимых задач. Сделали много, но впереди много проектов и планов, будем их реализовывать для нашего Кобринского поселения.