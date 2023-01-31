Ленинградская область отправляет гуманитарный груз на Донбасс

Сбор был объявлен Общественной палатой Ленобласти совместно с Благотворительным фондом «Сердце к сердцу». «Вся помощь - адресная, собрана в соответствии с конкретными заявками, адресаты - как воинские части, так и местные жители. В Донецкую область поедут посылки, собранные ленинградцами родственникам, проживающим в Донецком крае, музыкальные инструменты для мариупольской музыкальной школы и, конечно, помощь для наших военных, находящихся на территории ДНР. В первую очередь, это теплое белье, медикаменты, продукты, оборудование - квадрокоптеры, тепловизоры, самодельные печи-буржуйки и многое другое», - рассказала руководитель Фонда Илона Девятова.

«В сборе заявок ленинградским общественникам помогали коллеги - члены Общественной палаты ДНР, с которой у областной палаты заключено соглашение о сотрудничестве, - поясняет заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Дмитрий Пуляевский. - Искренне и активно на наш призыв откликнулись и предприниматели, и общественные организации и обычные люди. А для наших ребят в зоне СВО наши посылки - не просто теплые вещи, знаки внимания, это признание их подвига во имя Родины, и это позволяет им чувствовать, что они не одиноки, вместе с ними вся страна».

В первые дни февраля автоколонна в составе 4 автомобилей с двумя прицепами прибудет в Мариуполь, затем будут Волноваха, Донецк и Макеевка, и каждая посылка будет доставлена своему адресату.

Мы благодарим всех, кто не остался в стороне, кто участвовал в акции, помогал организаторам в сборе, подготовке груза к отправке, погрузке.

Наша акция продолжается, принять участие в ней могут все желающие. Вся необходимая информация - на страницах Общественной палаты и Фонда в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь!