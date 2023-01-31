В Гатчинский дворец передали культурные ценности

Министерство культуры России передало музею-заповеднику «Гатчина» 18 предметов, предназначенных для пополнения музейного фонда Российской Федерации. Акт о передаче культурных ценностей подписали директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов и начальник Управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков.

- Мы с радостью передаем культурные ценности в Гатчинский музей, понимая, что эти замечательные вещи не будут храниться в запасниках, а найдут свое место в залах дворца, - отметил Андрей Ермаков.

Среди предметов, поступивших в собрание музея-заповедника «Гатчина», – икона «Святой апостол Лука» в окладе, работа русских мастеров конца XVIII – начала ХIХ веков, и ставротека с медными иконами, украшенными эмалью, XIX век, Россия. Вывоз этих предметов за рубеж пресекли таможенники. Живописное полотно с условным названием «Парусники» конца XIX - начала ХХ века кисти неизвестного художника, напротив, пытались незаконно ввезти. При пересечении границы незадекларированная картина была обнаружена в багажнике машины.

Передаваемые культурные ценности обращены в доход государства в соответствии со вступившими в 2020-2022 годах в законную силу приговорами судов Санкт-Петербурга и Псковской области. И вот им нашли доброго и верного хозяина, благодаря которому они будут изучены, отреставрированы и начнут свою новую жизнь.

- Для нас это праздник, который случился благодаря Министерству культуры, - подчеркнул Василий Панкратов. - В годы Великой Отечественной войны большая часть подлинных экспонатов нашего музея была утрачена. Прибрежные и морские пейзажи, картины с изображениями кораблей и рыболовных судов украшали личные комнаты императора Александра III, императрицы Марии Федоровны и их детей. Здесь же было огромное количество икон. В настоящее время идет реставрация личных комнат семьи Александра III, и передаваемые предметы – картина и иконы, соответствующие эпохе и духу данных жилых помещений Гатчинского дворца, смогут отчасти восполнить утраченные мемориальные вещи. В скором времени их можно будет увидеть в интерьерах дворца. Все предметы, ранее переданные музею, уже, в большинстве своем, находятся в залах Гатчинского и Приоратского дворцов.

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой