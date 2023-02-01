«Дом под снос» – в «Театре поколений»

О работе студии «Театр поколений» и о спектакле «Дом под снос» рассказал основатель и режиссёр театральной студии «Театр и К» в Гатчине Юрий Давыдкин.

- Со временем у нас в студии образовалась большая компания из людей самых разных возрастов, в том числе из «молодёжи» позднего возраста, - говорит Юрий Иванович. - В сентябре 2021 года под эгидой «Театр и К» мы открыли наш филиал в Гатчинской Школе третьего возраста. У нас здесь хорошая, дружная компания — сплошная молодёжь: люди от шестидесяти до 81 года! Все они очень разные. У нас есть профессиональная актриса, есть актёры с очень разными профессиями — преподаватели, библиотекари... Мы назвали новую студию «Театр поколений», потому что взаимосвязь отцов, детей, внуков — очень важная тема в нашем творчестве. Именно этому посвящён наш сегодняшний спектакль.

«Дом под снос» - удивительно светлый и трогательный спектакль по пьесе Анатолия Крыма. В нем говорится о самом главном - о жизни и отношениях разных поколений, об одиночестве и его преодолении, о любви, которой все возрасты покорны. А сама история разворачивается на фоне извечного квартирного вопроса, ставшего камнем преткновения для многих.

Главные герои спектакля — Он и Она, пожилые мужчина и женщина, которые встретились не в самый лучший период своей жизни. Степан Николаевич - старый холостяк, бывший железнодорожник. Софья Александровна — учительница литературы на пенсии. Он - детдомовец, она - из интеллигентной семьи. Они одиноки, не особенно нужны своим детям и внукам.

...Маленькая кухонька в старой «хрущёвке». За окном — постоянный грохот железной дороги и гудки поездов. За столом - два немолодых человека с уже сложившимися характерами и взглядами на жизнь. Их, таких разных, объединило одиночество, и, несмотря на социальные различия, они смогли найти общий язык.

«Дом под снос» - это сложный сюжет, яркие, остроумные диалоги и замечательная игра актёров. Правда, как рассказал Юрий Давыдкин, на этот раз спектакль пришлось показать в урезанном виде — с игрой всего двух актёров в главных ролях. Актёры, которые были задействованы во второстепенных ролях, ушли воевать на украинский фронт, и в нынешней постановке можно только услышать их голоса из-за кулис.

Спектакль «Дом под снос» получился очень уютным и камерным. Несмотря на довольно большую длительность этой постановки, собравшиеся в маленьком театральном зале зрители смотрели её буквально на одном дыхании. И, конечно же, очень тёплыми и продолжительными были аплодисменты, которыми зрители вознаградили наших прекрасных актёров и режиссера-постановщика.

Юлия Лысанюк